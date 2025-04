Halberstadt/MTU. 9:0 (6:0) in Halberstadt: Ganze neun Bälle hat das Team von Denis Becker, die VfB Germania Halberstadt II, am Samstag im Tor der Gegner aus Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun untergebracht.

Jano Conrad (VfB Germania Halberstadt II) netzte nur fünf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Leon-Joel Platz (7.) erzielt wurde.

VfB Germania Halberstadt II baut Vorsprung auf 2:0 aus – 7. Minute

Dann konnte Halberstadt noch einen Erfolg verbuchen. Jano Conrad schoss und traf in der 16. Minute ein weiteres Mal, gefolgt von Leon-Joel Platz (23.). Zu all dem Jammer lenkte der Börder den Ball in der 29. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Moritz-Nicolas Mona versenkte den Ball in Minute 38 ein weiteres Mal, gefolgt von Platz und Conrad (56., 82.). Spielstand 8:0 für die VfB Germania Halberstadt II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 23

Nur eine Minute vor Spielende gelang es Adil Masic, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 9:0 auszubauen (89.).

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt II – SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun

VfB Germania Halberstadt II: Giebel – Müller, Wiedenbein, Genschmar, Hartleib (64. Cernota), Steinke (64. Wedde), Allner (64. Qaderi), Platz, Theile (19. Odenbach), Mona, Conrad

SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun: Moritz – Müller (77. Köhler), Hartmann, Michael, Witte, Beyer, Frost, Beck, Barbe, Frost, Potschkat (77. Böttcher)

Tore: 1:0 Jano Conrad (5.), 2:0 Leon-Joel Platz (7.), 3:0 Jano Conrad (16.), 4:0 Leon-Joel Platz (23.), 5:0 Markus Frost (29.), 6:0 Moritz-Nicolas Mona (38.), 7:0 Leon-Joel Platz (56.), 8:0 Jano Conrad (82.), 9:0 Adil Masic (89.); Schiedsrichter: Justin Aderhold (Magdeburg); Assistenten: Andreas Härtel, Frank-Detlef Stietzel; Zuschauer: 52