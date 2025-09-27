Fußball-Landesklasse 3: Am Samstag setzte sich der Gastgeber VfB Germania Halberstadt 2 vor 57 Zuschauern gegen die ZLG Atzendorf/Förderstedt mit einem überragenden 8:1 (3:0) durch.

Halberstadt/MTU. Die Halberstädter haben am Samstag dem Gegner aus Atzendorf/Förderstedt souveräne acht Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 8:1 (3:0) gingen sie vom Platz.

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Emilio Lippoldt für Halberstadt traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Halberstädter legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Leon-Joel Platz der Torschütze (11.).

VfB Germania Halberstadt 2 liegt in Minute 11 2:0 vorn

In der Spielminute 41 griff der Schiri in die Tasche. Die VfB Germania Halberstadt 2 musste einmal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Halberstädter brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Denis Becker im gegnerischen Tor. Platz traf in Minute 45, Jano Conrad in Minute 55, Tim Theile in Minute 66, Leon Eckert in Minute 72, Jano Conrad in Minute 82 und Platz in Minute 83. Spielstand 8:0 für die VfB Germania Halberstadt 2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Justin Hoppmann den Ball über die Torlinie bugsierte und ein ehrenrettendes Tor für die Elf aus Atzendorf/Förderstedt erlangte (84.). In Spielminute 87 handelte sich die ZLG Atzendorf/Förderstedt noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt 2 – ZLG Atzendorf/Förderstedt

VfB Germania Halberstadt 2: König – Wiedenbein, Platz, Eckert, Allner (46. Menge), Genschmar, Lippoldt (69. Cernota), Wenig (45. Conrad), Dannhauer, Theile, Tunsch

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Heyer – Hoppmann, Tupy, Früchtel, Maier (83. Ulze), Smetana, Hengstmann, Camsky, Machacek, Pfau, Tolle (66. Wolter)

Tore: 1:0 Emilio Lippoldt (7.), 2:0 Leon-Joel Platz (11.), 3:0 Leon-Joel Platz (45.), 4:0 Jano Conrad (55.), 5:0 Tim Theile (66.), 6:0 Leon Eckert (72.), 7:0 Jano Conrad (82.), 8:0 Leon-Joel Platz (83.), 8:1 Justin Hoppmann (84.); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Matti Pieles, Sven Förster; Zuschauer: 57