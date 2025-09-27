Fußball-Landesklasse 3: Mit einem unglaublichen 8:1 (3:0) fegte das Team der VfB Germania Halberstadt 2 die ZLG Atzendorf/Förderstedt am Samstag vom Spielfeld.

Halberstadt/MTU. Die Halberstädter haben am Samstag dem Rivalen aus Atzendorf/Förderstedt souveräne acht Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 8:1 (3:0) gingen sie vom Platz.

Emilio Lippoldt (VfB Germania Halberstadt 2) netzte nur sieben Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Halberstädter legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Leon-Joel Platz der Torschütze (11.).

VfB Germania Halberstadt 2 führt in Minute 11 mit 2:0

In der Spielminute 41 griff der Schiri in die Tasche. Die VfB Germania Halberstadt 2 musste einmal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Halberstädter brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Denis Becker im gegnerischen Tor. Platz traf in Minute 45, Jano Conrad in Minute 55, Tim Theile in Minute 66, Leon Eckert in Minute 72, Jano Conrad in Minute 82 und Platz in Minute 83. Spielstand 8:0 für die VfB Germania Halberstadt 2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

Nur eine Minute darauf konnte Justin Hoppmann (Atzendorf/Förderstedt) den Ball über die Linie bringen und noch ein ehrenrettendes Tor für das Team aus Atzendorf/Förderstedt erzielen (84.). In Spielminute 87 handelte sich die ZLG Atzendorf/Förderstedt noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt 2 – ZLG Atzendorf/Förderstedt

VfB Germania Halberstadt 2: König – Platz, Tunsch, Allner (46. Menge), Wiedenbein, Genschmar, Dannhauer, Theile, Lippoldt (69. Cernota), Wenig (45. Conrad), Eckert

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Heyer – Früchtel, Tolle (66. Wolter), Hoppmann, Hengstmann, Tupy, Pfau, Maier (83. Ulze), Camsky, Smetana, Machacek

Tore: 1:0 Emilio Lippoldt (7.), 2:0 Leon-Joel Platz (11.), 3:0 Leon-Joel Platz (45.), 4:0 Jano Conrad (55.), 5:0 Tim Theile (66.), 6:0 Leon Eckert (72.), 7:0 Jano Conrad (82.), 8:0 Leon-Joel Platz (83.), 8:1 Justin Hoppmann (84.); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Matti Pieles, Sven Förster; Zuschauer: 57