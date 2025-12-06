Fußball-Landesklasse 3: Am Samstag setzte sich der Gastgeber SV Eintracht Osterwieck vor 103 Zuschauern gegen die Germania Wernigerode mit einem überlegenen 8:0 (3:0) durch.

Osterwieck/MTU. 8:0 (3:0) in Osterwieck: Ganze acht Bälle hat das Team von Sven Hahmann, der SV Eintracht Osterwieck, am Samstag im Tor der Gegner aus Wernigerode untergebracht.

Kevin Hildach traf für den SV Eintracht Osterwieck in Minute 14 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Tim Stingl den Ball ins Netz (17.).

17. Minute: SV Eintracht Osterwieck mit 2:0 Vorsprung

Der Siegeszug der Osterwiecker brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Sven Hahmann im gegnerischen Tor. Christopher Kessler traf in Minute 36, Justin Steinke in Minute 50, Robin Diefert in Minute 61 und Hildach zweimal in Minute 65 und 70. Spielstand 7:0 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

Nur eine Minute darauf konnte Stingl (Osterwieck) den Ball erneut über die Linie bringen (71.). Mit 8:0 verließen die Osterwiecker den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – Germania Wernigerode

SV Eintracht Osterwieck: L. M. Hildach – Schmidt, K. Hildach, Klein (74. Steinmetzer), Stingl, K. Badstübner (55. Sobert), Kessler (46. Diefert), Gens (55. G. Badstübner), Meyer, Steinke (55. Dzial), Krumpach

Germania Wernigerode: Kubanek – Wagner, Seil, Seil, Preuß (61. Kugenbuch), Thiel, Stechhahn, Hahne, Müller, Hahne, Seil

Tore: 1:0 Kevin Hildach (14.), 2:0 Tim Stingl (17.), 3:0 Christopher Kessler (36.), 4:0 Justin Steinke (50.), 5:0 Robin Diefert (61.), 6:0 Kevin Hildach (65.), 7:0 Kevin Hildach (70.), 8:0 Tim Stingl (71.); Schiedsrichter: Celina Merkelbach (Thale); Assistenten: Daniel Börner, Sven Förster; Zuschauer: 103