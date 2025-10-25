Fußball-Landesklasse 3: Mit einem beeindruckenden 7:2 (5:1) ging der SV Plötzkau 1921 von Trainer Christian Bilkenroth aus dem Kräftemessen mit der VfB Germania Halberstadt 2 vom Platz.

Plötzkau/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich der SV Plötzkau 1921 und die VfB Germania Halberstadt 2 am Samstag 7:2 (5:1) getrennt.

Amon Van Linthout (SV Plötzkau 1921 e.V.) netzte nur sieben Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Hendrik Kluge (13.) erzielt wurde.

SV Plötzkau 1921 liegt in Minute 13 2:0 vorn

Die Plötzkauer bauten ihren Vorsprung erneut aus. Constantin Döltz verschaffte seinem Team drei weitere Tore (20., 21., 27.). Halberstadt legte nochmal vor. Jonas Wenig traf in Spielminute 29, gefolgt von Leon-Joel Platz (70.). Eine wirkliche Gefahr stellte das für die Plötzkauer aber nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Döltz versenkte den Ball in der 78. Minute noch einmal. Spielstand 6:2 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Van Linthout (Plötzkau) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – VfB Germania Halberstadt 2

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Gebbert (67. Mäkel), Bartel, Beck, Sack, Gruschetzki, Weirauch (61. Hesse), Kluge (61. Miehl), Döltz (81. Zimmermann), Van Linthout, Reiners (61. Von Lachner)

VfB Germania Halberstadt 2: König – Theile, Menge, Eckert, Wenig (31. Wiedenbein), Platz, Tunsch (63. Al-Ali), Allner, Genschmar, Dannhauer (46. Lippoldt), Conrad

Tore: 1:0 Amon Van Linthout (7.), 2:0 Hendrik Kluge (13.), 3:0 Constantin Döltz (20.), 4:0 Hannes Gruschetzki (21.), 5:0 Constantin Döltz (27.), 5:1 Jonas Wenig (29.), 5:2 Leon-Joel Platz (70.), 6:2 Constantin Döltz (78.), 7:2 Amon Van Linthout (90.); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Emil Uhde, Adrian Gehring; Zuschauer: 109