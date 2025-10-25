Der SV Plötzkau 1921 unter Leitung von Trainer Christian Bilkenroth feierte einen überlegenen Erfolg über die VfB Germania Halberstadt 2 mit einem 7:2 (5:1) in der Fußball-Landesklasse 3-Partie.

Plötzkau/MTU. Der SV Plötzkau 1921 und die VfB Germania Halberstadt 2 haben sich am Samstag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 7:2 (5:1).

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Amon Van Linthout für Plötzkau traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Hendrik Kluge (13.) erzielt wurde.

13. Minute: SV Plötzkau 1921 führt mit zwei Toren

Die Plötzkauer bauten ihren Vorsprung erneut aus. Constantin Döltz verschaffte seinem Team drei weitere Tore (20., 21., 27.). Halberstadt legte nochmal vor. Jonas Wenig traf in der 29. Spielminute, gefolgt von Leon-Joel Platz (70.). Gefährlich wurde es für die Plötzkauer nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 6:2. Döltz schoss und traf in der 78. Spielminute noch einmal. Spielstand 6:2 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

In der allerletzten Minute konnte Van Linthout (Plötzkau) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – VfB Germania Halberstadt 2

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Gebbert (67. Mäkel), Weirauch (61. Hesse), Reiners (61. Von Lachner), Bartel, Döltz (81. Zimmermann), Sack, Beck, Gruschetzki, Kluge (61. Miehl), Van Linthout

VfB Germania Halberstadt 2: König – Dannhauer (46. Lippoldt), Conrad, Theile, Eckert, Menge, Tunsch (63. Al-Ali), Wenig (31. Wiedenbein), Platz, Allner, Genschmar

Tore: 1:0 Amon Van Linthout (7.), 2:0 Hendrik Kluge (13.), 3:0 Constantin Döltz (20.), 4:0 Hannes Gruschetzki (21.), 5:0 Constantin Döltz (27.), 5:1 Jonas Wenig (29.), 5:2 Leon-Joel Platz (70.), 6:2 Constantin Döltz (78.), 7:2 Amon Van Linthout (90.); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Emil Uhde, Adrian Gehring; Zuschauer: 109