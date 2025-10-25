Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 3 erzielten Christian Bilkenroth und sein Team SV Plötzkau 1921 gegen die VfB Germania Halberstadt 2 – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 7:2 (5:1) wider.

Plötzkau/MTU. Am Samstag haben sich der SV Plötzkau 1921 und die VfB Germania Halberstadt 2 ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 7:2 (5:1).

Gleich nach Anpfiff schoss Amon Van Linthout das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (7.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Hendrik Kluge (13.) erzielt wurde.

SV Plötzkau 1921 führt in Minute 13 mit 2:0

Dann konnte Plötzkau einen zusätzlichen Erfolg verbuchen. Constantin Döltz verschaffte seinem Team drei weitere Tore (20., 21., 27.). Dann gelang es den Halberstädtern, dem VfB Germania Halberstadt 2 etwas entgegenzusetzen. Jonas Wenig traf in Minute 29, gefolgt von Leon-Joel Platz (70.). Eine echte Bedrohung stellte das für die Plötzkauer aber nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Döltz traf in Spielminute 78 zum dritten Mal. Spielstand 6:2 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Van Linthout den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte (90.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Plötzkauer aber nicht mehr aufholen.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – VfB Germania Halberstadt 2

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Reiners (61. Von Lachner), Gebbert (67. Mäkel), Van Linthout, Döltz (81. Zimmermann), Sack, Beck, Kluge (61. Miehl), Weirauch (61. Hesse), Bartel, Gruschetzki

VfB Germania Halberstadt 2: König – Dannhauer (46. Lippoldt), Conrad, Theile, Genschmar, Eckert, Menge, Platz, Tunsch (63. Al-Ali), Allner, Wenig (31. Wiedenbein)

Tore: 1:0 Amon Van Linthout (7.), 2:0 Hendrik Kluge (13.), 3:0 Constantin Döltz (20.), 4:0 Hannes Gruschetzki (21.), 5:0 Constantin Döltz (27.), 5:1 Jonas Wenig (29.), 5:2 Leon-Joel Platz (70.), 6:2 Constantin Döltz (78.), 7:2 Amon Van Linthout (90.); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Emil Uhde, Adrian Gehring; Zuschauer: 109