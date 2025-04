Berßel/MTU. Siebenmal hat der TSV Berßel am Sonntag gegen die Rivalen aus Kleinmühlingen/Zens eingenetzt. 7:0 (5:0) für die Berßeler.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Ayumu Masaka für Berßel traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Berßeler legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Raoul Fricke der Torschütze (12.).

TSV Berßel führt mit 2:0 – Minute 12

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Fünf Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Justin Habel traf in Minute 23, Masaka in Minute 27, Joao Victor Gomes Paranagua in Minute 35 und Moritz Lehmann in Minute 78. Spielstand 6:0 für den TSV Berßel.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Berßel

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 22

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Daniil Shmelov (Berßel) den Ball über die Linie bringen (87.). Mit 7:0 verließen die Berßeler den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: TSV Berßel – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

TSV Berßel: Watanabe – Lehmann, Shmelov, Habel, Engelhardt (64. Dahlhaus), Fricke (64. Lieberam), Kryshtal (55. Gaspar Da Nobrega), Garrett (64. Rodrigues Carneiro Mendes Silva), Masaka, Gomes Paranagua (79. Gerlach), Dannhauer

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Ostwald, Richter, Krause, Kietzmann (88. Zahn), Junge (72. Brösel), Boese, Zöbisch, Schmidt, Baartz, Dörner (35. Thorau)

Tore: 1:0 Ayumu Masaka (2.), 2:0 Raoul Fricke (12.), 3:0 Justin Habel (23.), 4:0 Ayumu Masaka (27.), 5:0 Joao Victor Gomes Paranagua (35.), 6:0 Moritz Lehmann (78.), 7:0 Daniil Shmelov (87.); Schiedsrichter: Florian Gehrmann (Oebisfelde); Assistenten: Lars Anhalt, Leonard Friedrich; Zuschauer: 127