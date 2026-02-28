Fußball-Landesklasse 3: Mit einem überzeugenden 6:1 (4:0) ging der SV Eintracht Osterwieck von Trainer Sven Hahmann aus dem Kräftemessen mit dem SV Darlingerode/Drübeck vom Platz.

6:1 – SV Eintracht Osterwieck in der Partie gegen SV Darlingerode/Drübeck deutlich souverän

Osterwieck/MTU. 6:1 (4:0) in Osterwieck: Ganze sechs Bälle hat die Mannschaft von Sven Hahmann, der SV Eintracht Osterwieck, am Samstag im Tor der Besucher aus Darlingerode/Drübeck untergebracht.

Robin Diefert traf für den SV Eintracht Osterwieck in Minute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Benny Lukas Meyer (19.) erzielt wurde.

Minute 19: SV Eintracht Osterwieck mit 2:0 Vorsprung

Der Siegeszug der Osterwiecker brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Sven Hahmann im gegnerischen Tor. Clemens Krumpach traf in Minute 27, Tim Stingl in Minute 33, Justin Steinke in Minute 66 und Meyer in Minute 79. Spielstand 6:0 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Nach wenigen Momenten gelang es Florian Festerling, den Ball ins Netz zu befördern und den Ilsenburgern noch ein ehrenrettendes Tor zu verschaffen (81.). In Spielminute 83 handelte sich der SV Darlingerode/Drübeck noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – SV Darlingerode/Drübeck

SV Eintracht Osterwieck: L. M. Hildach – Klein, Meyer, Gens (69. Kessler), Krumpach, Stingl (69. Bormann), K. Badstübner, Diefert, Steinke (69. G. Badstübner), Schmidt (79. Marchlewsky), K. Hildach

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Keck, Stretzel, Boje (64. Egler), Lüderitz, Mahrholz (47. Wachsmuth), Kühne, Keil, Braitmaier, Bressel (50. Festerling), Trute

Tore: 1:0 Robin Diefert (13.), 2:0 Benny Lukas Meyer (19.), 3:0 Clemens Krumpach (27.), 4:0 Tim Stingl (33.), 5:0 Justin Steinke (66.), 6:0 Benny Lukas Meyer (79.), 6:1 Florian Festerling (81.); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Torsten Meiners, Manuel Stein; Zuschauer: 127