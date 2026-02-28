Fußball-Landesklasse 3: Mit einem beeindruckenden 6:1 (4:0) ging der SV Eintracht Osterwieck von Coach Sven Hahmann aus dem Duell mit dem SV Darlingerode/Drübeck vom Platz.

6:1 – SV Eintracht Osterwieck in der Begegnung mit SV Darlingerode/Drübeck deutlich souverän

Osterwieck/MTU. Die Osterwiecker haben am Samstag dem Gegner aus Darlingerode/Drübeck überlegene sechs Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 6:1 (4:0) gingen sie vom Platz.

Robin Diefert (SV Eintracht Osterwieck) netzte 13 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Benny Lukas Meyer den Ball ins Netz (19.).

SV Eintracht Osterwieck mit 2:0 vorne – Minute 19

Der Siegeszug der Osterwiecker brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Sven Hahmann im gegnerischen Tor. Clemens Krumpach traf in Minute 27, Tim Stingl in Minute 33, Justin Steinke in Minute 66 und Meyer in Minute 79. Spielstand 6:0 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Nur kurz darauf gelang es Florian Festerling, den Ball ins Netz zu befördern und den Ilsenburgern noch ein ehrenrettendes Tor zu verschaffen (81.). In Spielminute 83 handelte sich der SV Darlingerode/Drübeck noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – SV Darlingerode/Drübeck

SV Eintracht Osterwieck: L. M. Hildach – K. Hildach, Klein, K. Badstübner, Meyer, Steinke (69. G. Badstübner), Krumpach, Schmidt (79. Marchlewsky), Gens (69. Kessler), Diefert, Stingl (69. Bormann)

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Lüderitz, Boje (64. Egler), Keil, Bressel (50. Festerling), Braitmaier, Keck, Stretzel, Trute, Mahrholz (47. Wachsmuth), Kühne

Tore: 1:0 Robin Diefert (13.), 2:0 Benny Lukas Meyer (19.), 3:0 Clemens Krumpach (27.), 4:0 Tim Stingl (33.), 5:0 Justin Steinke (66.), 6:0 Benny Lukas Meyer (79.), 6:1 Florian Festerling (81.); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Torsten Meiners, Manuel Stein; Zuschauer: 127