Fußball-Landesklasse 3: Mit einem beeindruckenden 6:1 (4:0) ging der SV Eintracht Osterwieck von Coach Sven Hahmann aus dem Spiel mit dem SV Darlingerode/Drübeck vom Platz.

Osterwieck/MTU. Sechsmal hat der SV Eintracht Osterwieck am Samstag gegen die Gäste aus Darlingerode/Drübeck eingenetzt. 6:1 (4:0) für die Osterwiecker.

Robin Diefert traf für den SV Eintracht Osterwieck in Minute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Benny Lukas Meyer (19.) erzielt wurde.

SV Eintracht Osterwieck führt in Minute 19 mit 2:0

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Clemens Krumpach traf in Minute 27, Tim Stingl in Minute 33, Justin Steinke in Minute 66 und Meyer in Minute 79. Spielstand 6:0 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Bereits zwei Spielminuten darauf konnte Florian Festerling (Darlingerode/Drübeck) den Ball über die Linie bringen und noch ein ehrenrettendes Tor für das Team aus Darlingerode/Drübeck erzielen (81.). In Spielminute 83 handelte sich der SV Darlingerode/Drübeck noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – SV Darlingerode/Drübeck

SV Eintracht Osterwieck: L. M. Hildach – K. Badstübner, K. Hildach, Krumpach, Stingl (69. Bormann), Meyer, Klein, Steinke (69. G. Badstübner), Schmidt (79. Marchlewsky), Gens (69. Kessler), Diefert

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Braitmaier, Bressel (50. Festerling), Boje (64. Egler), Keck, Kühne, Keil, Mahrholz (47. Wachsmuth), Trute, Stretzel, Lüderitz

Tore: 1:0 Robin Diefert (13.), 2:0 Benny Lukas Meyer (19.), 3:0 Clemens Krumpach (27.), 4:0 Tim Stingl (33.), 5:0 Justin Steinke (66.), 6:0 Benny Lukas Meyer (79.), 6:1 Florian Festerling (81.); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Torsten Meiners, Manuel Stein; Zuschauer: 127