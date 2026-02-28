Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 3 erzielten Sven Hahmann und sein Team SV Eintracht Osterwieck gegen den SV Darlingerode/Drübeck – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 6:1 (4:0) wider.

Osterwieck/MTU. Die Osterwiecker haben am Samstag dem Gegner aus Darlingerode/Drübeck ganze sechs Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 6:1 (4:0) gingen sie vom Platz.

Robin Diefert traf für den SV Eintracht Osterwieck in Spielminute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Benny Lukas Meyer den Ball ins Netz (19.).

Minute 19: SV Eintracht Osterwieck liegt mit 2:0 vorne

Der Siegeszug der Osterwiecker brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Sven Hahmann im gegnerischen Tor. Clemens Krumpach traf in Minute 27, Tim Stingl in Minute 33, Justin Steinke in Minute 66 und Meyer in Minute 79. Spielstand 6:0 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Bereits zwei Spielminuten später konnte Florian Festerling (Darlingerode/Drübeck) den Ball über die Linie bringen und noch ein ehrenrettendes Tor für das Team aus Darlingerode/Drübeck erzielen (81.). In Spielminute 83 handelte sich der SV Darlingerode/Drübeck noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – SV Darlingerode/Drübeck

SV Eintracht Osterwieck: L. M. Hildach – Stingl (69. Bormann), Diefert, K. Badstübner, Gens (69. Kessler), K. Hildach, Klein, Meyer, Schmidt (79. Marchlewsky), Krumpach, Steinke (69. G. Badstübner)

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Keil, Mahrholz (47. Wachsmuth), Keck, Lüderitz, Boje (64. Egler), Trute, Stretzel, Bressel (50. Festerling), Braitmaier, Kühne

Tore: 1:0 Robin Diefert (13.), 2:0 Benny Lukas Meyer (19.), 3:0 Clemens Krumpach (27.), 4:0 Tim Stingl (33.), 5:0 Justin Steinke (66.), 6:0 Benny Lukas Meyer (79.), 6:1 Florian Festerling (81.); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Torsten Meiners, Manuel Stein; Zuschauer: 127