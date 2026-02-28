Der SV Eintracht Osterwieck unter Leitung von Coach Sven Hahmann feierte ein deutliches Ergebnis über den SV Darlingerode/Drübeck mit einem 6:1 (4:0) in der Fußball-Landesklasse 3-Partie.

Osterwieck/MTU. 6:1 (4:0) in Osterwieck: Ganze sechs Bälle hat das Team von Sven Hahmann, der SV Eintracht Osterwieck, am Samstag im Tor der Gäste aus Darlingerode/Drübeck untergebracht.

Robin Diefert (SV Eintracht Osterwieck) netzte 13 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Osterwiecker legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Benny Lukas Meyer der Torschütze (19.).

SV Eintracht Osterwieck baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 19

Der Siegeszug der Osterwiecker brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Sven Hahmann im gegnerischen Tor. Clemens Krumpach traf in Minute 27, Tim Stingl in Minute 33, Justin Steinke in Minute 66 und Meyer in Minute 79. Spielstand 6:0 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Nur zwei Minuten später konnte Florian Festerling (Darlingerode/Drübeck) den Ball über die Linie bringen und noch ein ehrenrettendes Tor für das Team aus Darlingerode/Drübeck erzielen (81.). In Spielminute 83 handelte sich der SV Darlingerode/Drübeck noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – SV Darlingerode/Drübeck

SV Eintracht Osterwieck: L. M. Hildach – K. Badstübner, Diefert, Steinke (69. G. Badstübner), K. Hildach, Klein, Krumpach, Meyer, Schmidt (79. Marchlewsky), Stingl (69. Bormann), Gens (69. Kessler)

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Bressel (50. Festerling), Lüderitz, Braitmaier, Keck, Stretzel, Kühne, Mahrholz (47. Wachsmuth), Trute, Boje (64. Egler), Keil

Tore: 1:0 Robin Diefert (13.), 2:0 Benny Lukas Meyer (19.), 3:0 Clemens Krumpach (27.), 4:0 Tim Stingl (33.), 5:0 Justin Steinke (66.), 6:0 Benny Lukas Meyer (79.), 6:1 Florian Festerling (81.); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Torsten Meiners, Manuel Stein; Zuschauer: 127