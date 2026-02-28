Der SV Eintracht Osterwieck unter Leitung von Coach Sven Hahmann feierte ein deutliches Ergebnis über den SV Darlingerode/Drübeck mit einem 6:1 (4:0) in der Fußball-Landesklasse 3-Partie.

Robin Diefert traf für den SV Eintracht Osterwieck in Minute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Benny Lukas Meyer (19.) erzielt wurde.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Clemens Krumpach traf in Minute 27, Tim Stingl in Minute 33, Justin Steinke in Minute 66 und Meyer in Minute 79. Spielstand 6:0 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Nur kurz darauf gelang es Florian Festerling, den Ball ins Netz zu befördern und den Ilsenburgern noch ein ehrenrettendes Tor zu bescheren (81.). In Spielminute 83 handelte sich der SV Darlingerode/Drübeck noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – SV Darlingerode/Drübeck

SV Eintracht Osterwieck: L. M. Hildach – K. Badstübner, Diefert, Stingl (69. Bormann), Gens (69. Kessler), Meyer, Krumpach, Steinke (69. G. Badstübner), Schmidt (79. Marchlewsky), Klein, K. Hildach

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Kühne, Boje (64. Egler), Keil, Trute, Keck, Lüderitz, Stretzel, Mahrholz (47. Wachsmuth), Braitmaier, Bressel (50. Festerling)

Tore: 1:0 Robin Diefert (13.), 2:0 Benny Lukas Meyer (19.), 3:0 Clemens Krumpach (27.), 4:0 Tim Stingl (33.), 5:0 Justin Steinke (66.), 6:0 Benny Lukas Meyer (79.), 6:1 Florian Festerling (81.); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Torsten Meiners, Manuel Stein; Zuschauer: 127