Oschersleben/MTU. Die Oscherslebener haben am Freitag dem Gegner aus Quedlinburger ganze sechs Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 6:1 (4:1) gingen sie vom Platz.

Niclas Müller (Oscherslebener SC) netzte nur neun Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Oscherslebener legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Martin Gödecke der Torschütze (17.).

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Quedlinburger SV musste einmal Gelb hinnehmen. Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Raik Andreas Bachor musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Gödecke konnte in Minute 27 erneut einnetzen und BrunnerBrunner legte in Minute 34 nach. Es sah nicht gut aus für den Quedlinburger SV. In Minute 37 schaffte es Spieler Nummer 17 noch, die Ehre der Quedlinburgerer zu retten, das Match war jedoch verloren. Ben Krausmann traf für Oschersleben in Minute 66. Spielstand 5:1 für den Oscherslebener SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Oschersleben

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 17

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der Quedlinburger SV steckte noch zweimal Gelb ein. Der Oscherslebener SC hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Tobias Friebertshäuser.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Gödecke den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 6:1 verfestigte (85.). Damit war der Sieg der Oscherslebener gesichert. Der Oscherslebener SC sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: Oscherslebener SC – Quedlinburger SV

Oscherslebener SC: Mertens – Kittel, Neugebauer (71. Specht), Lessmann (65. Bindseil), Müller (52. Wiedecke), Doerge, Krausmann, Gödecke, Daxha (84. Welz), Künne (65. Niebuhr), Rus

Quedlinburger SV: Bachor – Hahn, Geuer, Mata Sanabria, Möller (67. Kläfker), Rieneckert (46. Struckmeyer), Rink, Stertz (67. Zander), Spannaus (46. Beti), Brunner, Pflug (75. Heinath)

Tore: 1:0 Niclas Müller (9.), 2:0 Martin Gödecke (17.), 3:0 Martin Gödecke (27.), 4:0 Mykola Rus (34.), 4:1 Till Brunner (37.), 5:1 Ben Krausmann (66.), 6:1 Martin Gödecke (85.); Schiedsrichter: Julien-Rene Franke (Magdeburg); Assistenten: Christian Schulze, Fynn Stahnke; Zuschauer: 120