Kantersieg für den SV Eintracht Osterwieck: Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 konnten die Gastgeber einen souveränen Erfolg gegen die VfB Germania Halberstadt II einfahren. Vor 148 Zuschauern gewann das Team 6:0 (3:0).

Osterwieck/MTU. 6:0 (3:0) in Osterwieck: Ganze sechs Bälle hat die Mannschaft von Sven Hahmann, der SV Eintracht Osterwieck, am Samstag im Tor der Gegner aus Halberstadt untergebracht.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Marius Dzial für Osterwieck traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Kevin Hildach den Ball ins Netz.

2:0 Vorsprung für SV Eintracht Osterwieck – 26. Minute

Der Siegeszug der Osterwiecker brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Sven Hahmann im gegnerischen Tor. Tim Stingl traf in Minute 31, Benny Lukas Meyer in Minute 55 und Justin Steinke in Minute 82. Spielstand 5:0 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

Das Spiel endete bitter für die Halberstädter. In Minute 90 lenkte Nils Dannhauer den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – VfB Germania Halberstadt II

SV Eintracht Osterwieck: Koch – K. Badstübner, Schmidt (71. Katzorke), Gens (71. Großhennig), Krumpach, Dzial (64. Steinke), Sobert (64. G. Badstübner), Meyer, Stingl (71. Kessler), Hildach, Matzelt

VfB Germania Halberstadt II: König – Allner (66. Menge), Al-Ali (77. Qaderi), Tunsch, Genschmar, Platz, Wiedenbein, Theile (73. Bergmann), Dannhauer, Eckert (46. Lippoldt), Wenig (46. Zahn)

Tore: 1:0 Marius Dzial (2.), 2:0 Kevin Hildach (26.), 3:0 Tim Stingl (31.), 4:0 Benny Lukas Meyer (55.), 5:0 Justin Steinke (82.), 6:0 Nils Dannhauer (90.); Schiedsrichter: Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben); Assistenten: Alexander Gumprecht, Marcel Galuba; Zuschauer: 148