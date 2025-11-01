Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 3 errangen Denis Becker und sein Team VfB Germania Halberstadt 2 gegen den SV Einheit Bernburg – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (1:1) wider.

Halberstadt/MTU. 5:1 (1:1) in Halberstadt: Ganze fünf Bälle hat das Team von Denis Becker, die VfB Germania Halberstadt 2, am Samstag im Tor der Gegner aus Bernburg untergebracht.

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Felix Genschmar das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (8.). Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Mohammad Wais Salehzada den Ball ins Netz.

Minute 45 VfB Germania Halberstadt 2 und SV Einheit Bernburg im Gleichstand – 1:1

Jano Conrad traf für Halberstadt gleich mehrmals in Minute 56, 66 und 82. Spielstand 4:1 für die VfB Germania Halberstadt 2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Conrad den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:1 festigte (87.). Damit war der Sieg der Halberstädter entschieden. Die Halberstädter sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt 2 – SV Einheit Bernburg

VfB Germania Halberstadt 2: König – Tunsch, Conrad, Wiedenbein, Menge (56. Lippoldt), Genschmar, Dannhauer, Wenig, Eckert (81. Qaderi), Theile (86. Rumlich), Platz

SV Einheit Bernburg: Käding – Fischer, Pundzin, Haiduk, Salehzada (57. Schwarz), Ehrich, Walter (62. Henze), Krüger, Schaaf, Kohl, Kupka (74. Malz)

Tore: 1:0 Felix Genschmar (8.), 1:1 Mohammad Wais Salehzada (45.), 2:1 Jano Conrad (56.), 3:1 Jano Conrad (66.), 4:1 Jano Conrad (82.), 5:1 Jano Conrad (87.); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Assistenten: Christian Reinsch, Steffen Klaus; Zuschauer: 57