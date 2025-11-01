Die VfB Germania Halberstadt 2 unter Leitung von Coach Denis Becker feierte einen überlegenen Erfolg über den SV Einheit Bernburg mit einem 5:1 (1:1) in der Fußball-Landesklasse 3-Partie.

5:1 – VfB Germania Halberstadt 2 behält gegen SV Einheit Bernburg klar den Vorteil

Halberstadt/MTU. 5:1 (1:1) in Halberstadt: Ganze fünf Bälle hat das Team von Denis Becker, die VfB Germania Halberstadt 2, am Samstag im Tor der Gegner aus Bernburg untergebracht.

Felix Genschmar (VfB Germania Halberstadt 2) netzte nur acht Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Doch die Bernburger gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 45 wurde das Gegentor durch Mohammad Wais Salehzada erzielt.

1:1 im Duell zwischen VfB Germania Halberstadt 2 und SV Einheit Bernburg – 45. Minute

Jano Conrad traf für Halberstadt gleich mehrmals in Minute 56, 66 und 82. Spielstand 4:1 für die VfB Germania Halberstadt 2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

Nach wenigen Momenten gelang es Conrad, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:1 auszubauen (87.). Die VfB Germania Halberstadt 2 sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt 2 – SV Einheit Bernburg

VfB Germania Halberstadt 2: König – Eckert (81. Qaderi), Wiedenbein, Conrad, Wenig, Platz, Menge (56. Lippoldt), Tunsch, Theile (86. Rumlich), Genschmar, Dannhauer

SV Einheit Bernburg: Käding – Kohl, Krüger, Pundzin, Fischer, Haiduk, Kupka (74. Malz), Ehrich, Salehzada (57. Schwarz), Schaaf, Walter (62. Henze)

Tore: 1:0 Felix Genschmar (8.), 1:1 Mohammad Wais Salehzada (45.), 2:1 Jano Conrad (56.), 3:1 Jano Conrad (66.), 4:1 Jano Conrad (82.), 5:1 Jano Conrad (87.); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Assistenten: Christian Reinsch, Steffen Klaus; Zuschauer: 57