Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 3 errangen Denis Becker und sein Team VfB Germania Halberstadt 2 gegen den SV Einheit Bernburg – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (1:1) wider.

Halberstadt/MTU. 5:1 (1:1) in Halberstadt: Ganze fünf Bälle hat die Mannschaft von Denis Becker, die VfB Germania Halberstadt 2, am Samstag im Tor der Gegner aus Bernburg untergebracht.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Felix Genschmar für Halberstadt traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Mohammad Wais Salehzada den Ball ins Netz.

1:1 für VfB Germania Halberstadt 2 und SV Einheit Bernburg – Minute 45

Jano Conrad traf für Halberstadt gleich mehrmals in Minute 56, 66 und 82. Spielstand 4:1 für die VfB Germania Halberstadt 2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

Nur kurz darauf gelang es Conrad, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:1 auszubauen (87.). Die Halberstädter haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt 2 – SV Einheit Bernburg

VfB Germania Halberstadt 2: König – Eckert (81. Qaderi), Platz, Theile (86. Rumlich), Genschmar, Conrad, Menge (56. Lippoldt), Wenig, Tunsch, Dannhauer, Wiedenbein

SV Einheit Bernburg: Käding – Haiduk, Kupka (74. Malz), Salehzada (57. Schwarz), Fischer, Pundzin, Krüger, Kohl, Ehrich, Schaaf, Walter (62. Henze)

Tore: 1:0 Felix Genschmar (8.), 1:1 Mohammad Wais Salehzada (45.), 2:1 Jano Conrad (56.), 3:1 Jano Conrad (66.), 4:1 Jano Conrad (82.), 5:1 Jano Conrad (87.); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Assistenten: Christian Reinsch, Steffen Klaus; Zuschauer: 57