Fußball-Landesklasse 3: Mit einem beeindruckenden 5:1 (4:0) ging der SV Plötzkau 1921 von Coach Christian Bilkenroth aus dem Kräftemessen mit dem SV Darlingerode/Drübeck vom Platz.

Plötzkau/MTU. Gleich fünfmal hat der SV Plötzkau 1921 am Samstag gegen die Rivalen aus Darlingerode/Drübeck eingenetzt. 5:1 (4:0) für die Plötzkauer.

Hendrik Kluge (SV Plötzkau 1921 e.V.) netzte nur zwei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Amon Van Linthout den Ball ins Netz (7.).

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Lukas Kubisch musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Mario Hesse konnte in Minute 14 einnetzen und Festerling legte in Minute 35 nach. Es lief nicht gut für den SV Darlingerode/Drübeck. In Minute 50 gelang es Spieler Nummer 4 noch, die Ehre der Ilsenburger zu retten, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 4:1 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

32 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Niklas Sack (Plötzkau) den Ball über die Linie bringen (77.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Der SV Plötzkau 1921 hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – SV Darlingerode/Drübeck

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Gruschetzki, Christmann (46. Bartel), Reiners (46. Zimmermann), Sack, Weirauch (76. Beck), Hesse, Gebbert, Kluge (46. Hoppe), Van Linthout, Döltz (46. Fechtner)

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Niehoff (53. Wachsmuth), Kühne (81. Gallert), Braitmaier, Boje, Keil (77. Schumann), Bressel, Keck, Lüderitz, Festerling, Trute (81. Mahrholz)

Tore: 1:0 Hendrik Kluge (2.), 2:0 Amon Van Linthout (7.), 3:0 Mario Hesse (14.), 4:0 Hendrik Kluge (35.), 4:1 Florian Festerling (50.), 5:1 Niklas Sack (77.); Zuschauer: 110