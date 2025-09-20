Fußball-Landesklasse 3: Mit einem beeindruckenden 5:1 (4:0) ging der SV Plötzkau 1921 von Trainer Christian Bilkenroth aus dem Spiel mit dem SV Darlingerode/Drübeck vom Platz.

Plötzkau/MTU. Fünfmal hat der SV Plötzkau 1921 am Samstag gegen die Gäste aus Darlingerode/Drübeck eingenetzt. 5:1 (4:0) für die Plötzkauer.

Hendrik Kluge (SV Plötzkau 1921 e.V.) netzte nur zwei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Plötzkauer legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Amon Van Linthout der Torschütze (7.).

7. Minute: SV Plötzkau 1921 liegt mit 2:0 vorne

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Lukas Kubisch. Mario Hesse konnte in Minute 14 einnetzen und Festerling legte in Minute 35 nach. Es lief nicht gut für den SV Darlingerode/Drübeck. In Minute 50 schaffte es Spieler Nummer 4 noch, die Ehre der Ilsenburger zu bewahren, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Spielstand 4:1 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

Das letzte Tor der Partie fiel 32 Minuten nach der Pause, als Niklas Sack den Ball über die Torlinie bugsierte (77.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Plötzkauer aber nicht mehr ausgleichen. Die Plötzkauer sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – SV Darlingerode/Drübeck

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Döltz (46. Fechtner), Christmann (46. Bartel), Weirauch (76. Beck), Sack, Van Linthout, Gruschetzki, Hesse, Kluge (46. Hoppe), Reiners (46. Zimmermann), Gebbert

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Bressel, Lüderitz, Keil (77. Schumann), Braitmaier, Kühne (81. Gallert), Boje, Trute (81. Mahrholz), Keck, Niehoff (53. Wachsmuth), Festerling

Tore: 1:0 Hendrik Kluge (2.), 2:0 Amon Van Linthout (7.), 3:0 Mario Hesse (14.), 4:0 Hendrik Kluge (35.), 4:1 Florian Festerling (50.), 5:1 Niklas Sack (77.); Zuschauer: 110