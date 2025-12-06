Fußball-Landesklasse 3: Mit einem beeindruckenden 5:1 (1:1) ging der SV Plötzkau 1921 von Trainer Christian Bilkenroth aus dem Duell mit der ZLG Atzendorf/Förderstedt vom Platz.

5:1 – SV Plötzkau 1921 in der Begegnung mit ZLG Atzendorf/Förderstedt deutlich überlegen

Plötzkau/MTU. Fünfmal hat der SV Plötzkau 1921 am Samstag gegen die Gäste aus Atzendorf/Förderstedt eingenetzt. 5:1 (1:1) für die Plötzkauer.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Hannes Gruschetzki das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (1.). Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Sebastian Tolle den Ball ins Netz.

SV Plötzkau 1921 Kopf an Kopf mit ZLG Atzendorf/Förderstedt – 1:1 in Minute 44

Tobias Reiners traf für Plötzkau in Minute 75, Mario Hesse in Minute 78 und Sebastian Horner in Minute 87. Spielstand 4:1 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Hesse den Ball erneut über die Torlinie bugsierte (89.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Plötzkauer aber nicht mehr aufholen.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – ZLG Atzendorf/Förderstedt

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Kluge, Van Linthout, Döltz (46. Horner), Hesse, Hoppe (78. Fricke), Reiners, Gruschetzki, Von Lachner (66. Beck), Bartel (78. Zimmermann), Weirauch (66. Drici)

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Heyer – Raschek, Tupy, Tolle, Hoppmann, Camsky, Pfau, Wolter, Bock, Maier (73. Löbel), Smetana

Tore: 1:0 Hannes Gruschetzki (1.), 1:1 Sebastian Tolle (44.), 2:1 Tobias Reiners (75.), 3:1 Mario Hesse (78.), 4:1 Sebastian Horner (87.), 5:1 Mario Hesse (89.); Schiedsrichter: Frank Stehning (Wettin-Löbejün); Assistenten: Lutz Schmidt, Reiner Henze; Zuschauer: 78