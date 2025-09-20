Der SV Plötzkau 1921 unter Leitung von Trainer Christian Bilkenroth feierte einen deutlichen Erfolg über den SV Darlingerode/Drübeck mit einem 5:1 (4:0) in der Fußball-Landesklasse 3-Partie.

Plötzkau/MTU. Die Plötzkauer haben am Samstag dem Kontrahenten aus Darlingerode/Drübeck überlegene fünf Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 5:1 (4:0) gingen sie vom Platz.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Hendrik Kluge für Plötzkau traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Plötzkauer legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Amon Van Linthout der Torschütze (7.).

SV Plötzkau 1921 liegt in Minute 7 2:0 vorn

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Lukas Kubisch. Mario Hesse konnte in Minute 14 einnetzen und Festerling legte in Minute 35 nach. Es lief nicht gut für den SV Darlingerode/Drübeck. In Minute 50 schaffte es Spieler Nummer 4 noch, die Ehre der Ilsenburger zu bewahren, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Spielstand 4:1 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

Das letzte Tor der Partie fiel 32 Minuten nach der Halbzeitpause, als Niklas Sack den Ball über die Torlinie bugsierte (77.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Plötzkauer aber nicht mehr ausgleichen. Die Plötzkauer haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – SV Darlingerode/Drübeck

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Döltz (46. Fechtner), Sack, Christmann (46. Bartel), Weirauch (76. Beck), Gebbert, Hesse, Reiners (46. Zimmermann), Van Linthout, Gruschetzki, Kluge (46. Hoppe)

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Bressel, Kühne (81. Gallert), Lüderitz, Keil (77. Schumann), Festerling, Trute (81. Mahrholz), Braitmaier, Keck, Boje, Niehoff (53. Wachsmuth)

Tore: 1:0 Hendrik Kluge (2.), 2:0 Amon Van Linthout (7.), 3:0 Mario Hesse (14.), 4:0 Hendrik Kluge (35.), 4:1 Florian Festerling (50.), 5:1 Niklas Sack (77.); Zuschauer: 110