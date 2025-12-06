Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 3 erzielten Christian Bilkenroth und sein Team SV Plötzkau 1921 gegen die ZLG Atzendorf/Förderstedt – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (1:1) wider.

Plötzkau/MTU. Gleich fünfmal hat der SV Plötzkau 1921 am Samstag gegen die Gegner aus Atzendorf/Förderstedt eingenetzt. 5:1 (1:1) für die Plötzkauer.

Hannes Gruschetzki (SV Plötzkau 1921 e.V.) netzte nur eine Minute nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Aber die Staßfurter gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 44 wurde das Gegentor durch Sebastian Tolle erzielt.

44. Minute SV Plötzkau 1921 und ZLG Atzendorf/Förderstedt im Gleichstand – 1:1

Tobias Reiners traf für Plötzkau in Minute 75, Mario Hesse in Minute 78 und Sebastian Horner in Minute 87. Spielstand 4:1 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Hesse den Ball erneut über die Torlinie bugsierte (89.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Plötzkauer aber nicht mehr einholen.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – ZLG Atzendorf/Förderstedt

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Hoppe (78. Fricke), Bartel (78. Zimmermann), Gruschetzki, Hesse, Döltz (46. Horner), Von Lachner (66. Beck), Weirauch (66. Drici), Van Linthout, Kluge, Reiners

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Heyer – Hoppmann, Raschek, Tupy, Bock, Smetana, Wolter, Camsky, Tolle, Pfau, Maier (73. Löbel)

Tore: 1:0 Hannes Gruschetzki (1.), 1:1 Sebastian Tolle (44.), 2:1 Tobias Reiners (75.), 3:1 Mario Hesse (78.), 4:1 Sebastian Horner (87.), 5:1 Mario Hesse (89.); Schiedsrichter: Frank Stehning (Wettin-Löbejün); Assistenten: Lutz Schmidt, Reiner Henze; Zuschauer: 78