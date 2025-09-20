Fußball-Landesklasse 3: Mit einem überzeugenden 5:1 (4:0) ging der SV Plötzkau 1921 von Coach Christian Bilkenroth aus dem Duell mit dem SV Darlingerode/Drübeck vom Platz.

Plötzkau/MTU. 5:1 (4:0) in Plötzkau: Ganze fünf Bälle hat die Mannschaft von Christian Bilkenroth, der SV Plötzkau 1921, am Samstag im Tor der Gäste aus Darlingerode/Drübeck untergebracht.

Hendrik Kluge (SV Plötzkau 1921 e.V.) netzte nur zwei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Amon Van Linthout den Ball ins Netz (7.).

Minute 7: SV Plötzkau 1921 führt mit zwei Toren

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Lukas Kubisch. Mario Hesse konnte in Minute 14 einnetzen und Festerling legte in Minute 35 nach. Es lief nicht gut für den SV Darlingerode/Drübeck. In Minute 50 gelang es Spieler Nummer 4 noch, die Ehre der Ilsenburger zu bewahren, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Spielstand 4:1 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

In Minute 77 fiel das letzte Tor der Partie. 32 Minuten nach der Pause gelang es Niklas Sack, den Ball ins Netz zu befördern (77.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. Die Plötzkauer sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – SV Darlingerode/Drübeck

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Gruschetzki, Van Linthout, Kluge (46. Hoppe), Gebbert, Hesse, Weirauch (76. Beck), Döltz (46. Fechtner), Reiners (46. Zimmermann), Sack, Christmann (46. Bartel)

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Trute (81. Mahrholz), Niehoff (53. Wachsmuth), Bressel, Kühne (81. Gallert), Braitmaier, Lüderitz, Keil (77. Schumann), Keck, Festerling, Boje

Tore: 1:0 Hendrik Kluge (2.), 2:0 Amon Van Linthout (7.), 3:0 Mario Hesse (14.), 4:0 Hendrik Kluge (35.), 4:1 Florian Festerling (50.), 5:1 Niklas Sack (77.); Zuschauer: 110