Der SV Plötzkau 1921 unter Leitung von Coach Christian Bilkenroth feierte ein überlegenes Ergebnis über die ZLG Atzendorf/Förderstedt mit einem 5:1 (1:1) in der Fußball-Landesklasse 3-Partie.

Plötzkau/MTU. Gleich fünfmal hat der SV Plötzkau 1921 am Samstag gegen die Gäste aus Atzendorf/Förderstedt eingenetzt. 5:1 (1:1) für die Plötzkauer.

Hannes Gruschetzki (SV Plötzkau 1921 e.V.) netzte nur eine Minute nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Sebastian Tolle den Ball ins Netz.

44. Minute SV Plötzkau 1921 auf Augenhöhe mit ZLG Atzendorf/Förderstedt – 1:1

Tobias Reiners traf für Plötzkau in Minute 75, Mario Hesse in Minute 78 und Sebastian Horner in Minute 87. Spielstand 4:1 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Hesse den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte (89.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Plötzkauer aber nicht mehr ausgleichen.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – ZLG Atzendorf/Förderstedt

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Kluge, Von Lachner (66. Beck), Döltz (46. Horner), Hesse, Van Linthout, Hoppe (78. Fricke), Weirauch (66. Drici), Reiners, Gruschetzki, Bartel (78. Zimmermann)

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Heyer – Hoppmann, Pfau, Smetana, Camsky, Bock, Tupy, Wolter, Tolle, Raschek, Maier (73. Löbel)

Tore: 1:0 Hannes Gruschetzki (1.), 1:1 Sebastian Tolle (44.), 2:1 Tobias Reiners (75.), 3:1 Mario Hesse (78.), 4:1 Sebastian Horner (87.), 5:1 Mario Hesse (89.); Schiedsrichter: Frank Stehning (Wettin-Löbejün); Assistenten: Lutz Schmidt, Reiner Henze; Zuschauer: 78