Der SV Plötzkau 1921 unter Leitung von Coach Christian Bilkenroth feierte ein überlegenes Ergebnis über die ZLG Atzendorf/Förderstedt mit einem 5:1 (1:1) in der Fußball-Landesklasse 3-Partie.

Plötzkau/MTU. Fünfmal hat der SV Plötzkau 1921 am Samstag gegen die Gäste aus Atzendorf/Förderstedt eingenetzt. 5:1 (1:1) für die Plötzkauer.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Hannes Gruschetzki für Plötzkau traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Aber die Staßfurter gaben sich nicht so leicht geschlagen: Eine Minute vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor durch Sebastian Tolle erzielt.

SV Plötzkau 1921 und ZLG Atzendorf/Förderstedt – 1:1 in Minute 44

Tobias Reiners traf für Plötzkau in Minute 75, Mario Hesse in Minute 78 und Sebastian Horner in Minute 87. Spielstand 4:1 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Hesse den Ball erneut über die Torlinie bugsierte (89.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Plötzkauer aber nicht mehr wettmachen.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – ZLG Atzendorf/Förderstedt

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Von Lachner (66. Beck), Gruschetzki, Reiners, Weirauch (66. Drici), Van Linthout, Döltz (46. Horner), Kluge, Bartel (78. Zimmermann), Hesse, Hoppe (78. Fricke)

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Heyer – Maier (73. Löbel), Raschek, Pfau, Wolter, Tolle, Hoppmann, Camsky, Bock, Smetana, Tupy

Tore: 1:0 Hannes Gruschetzki (1.), 1:1 Sebastian Tolle (44.), 2:1 Tobias Reiners (75.), 3:1 Mario Hesse (78.), 4:1 Sebastian Horner (87.), 5:1 Mario Hesse (89.); Schiedsrichter: Frank Stehning (Wettin-Löbejün); Assistenten: Lutz Schmidt, Reiner Henze; Zuschauer: 78