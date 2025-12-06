Der SV Plötzkau 1921 unter Leitung von Coach Christian Bilkenroth feierte einen überlegenen Erfolg über die ZLG Atzendorf/Förderstedt mit einem 5:1 (1:1) in der Fußball-Landesklasse 3-Partie.

Plötzkau/MTU. 5:1 (1:1) in Plötzkau: Ganze fünf Bälle hat die Mannschaft von Christian Bilkenroth, der SV Plötzkau 1921, am Samstag im Tor der Gäste aus Atzendorf/Förderstedt untergebracht.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Hannes Gruschetzki für Plötzkau traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Sebastian Tolle den Ball ins Netz.

1:1 Ausgleich im Spiel SV Plötzkau 1921 gegen ZLG Atzendorf/Förderstedt – 44. Minute

Tobias Reiners traf für Plötzkau in Minute 75, Mario Hesse in Minute 78 und Sebastian Horner in Minute 87. Spielstand 4:1 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Hesse den Ball erneut über die Torlinie bugsierte (89.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Plötzkauer aber nicht mehr einholen.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – ZLG Atzendorf/Förderstedt

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Gruschetzki, Bartel (78. Zimmermann), Van Linthout, Döltz (46. Horner), Hoppe (78. Fricke), Hesse, Von Lachner (66. Beck), Kluge, Weirauch (66. Drici), Reiners

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Heyer – Tupy, Wolter, Pfau, Raschek, Smetana, Camsky, Hoppmann, Tolle, Bock, Maier (73. Löbel)

Tore: 1:0 Hannes Gruschetzki (1.), 1:1 Sebastian Tolle (44.), 2:1 Tobias Reiners (75.), 3:1 Mario Hesse (78.), 4:1 Sebastian Horner (87.), 5:1 Mario Hesse (89.); Schiedsrichter: Frank Stehning (Wettin-Löbejün); Assistenten: Lutz Schmidt, Reiner Henze; Zuschauer: 78