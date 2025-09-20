Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 3 erzielten Christian Bilkenroth und sein Team SV Plötzkau 1921 gegen den SV Darlingerode/Drübeck – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (4:0) wider.

Plötzkau/MTU. 5:1 (4:0) in Plötzkau: Ganze fünf Bälle hat das Team von Christian Bilkenroth, der SV Plötzkau 1921, am Samstag im Tor der Besucher aus Darlingerode/Drübeck untergebracht.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Hendrik Kluge für Plötzkau traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Amon Van Linthout den Ball ins Netz (7.).

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Lukas Kubisch. Mario Hesse konnte in Minute 14 einnetzen und Festerling legte in Minute 35 nach. Es lief nicht gut für den SV Darlingerode/Drübeck. In Minute 50 schaffte es Spieler Nummer 4 noch, die Ehre der Ilsenburger zu retten, das Match war jedoch verloren. Spielstand 4:1 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

Das finale Tor der Partie fiel 32 Minuten nach der Halbzeitpause, als Niklas Sack den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (77.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Plötzkauer aber nicht mehr aufholen. Die Plötzkauer haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – SV Darlingerode/Drübeck

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Kluge (46. Hoppe), Christmann (46. Bartel), Hesse, Gruschetzki, Van Linthout, Gebbert, Weirauch (76. Beck), Sack, Döltz (46. Fechtner), Reiners (46. Zimmermann)

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Kühne (81. Gallert), Trute (81. Mahrholz), Keil (77. Schumann), Niehoff (53. Wachsmuth), Keck, Festerling, Bressel, Lüderitz, Boje, Braitmaier

Tore: 1:0 Hendrik Kluge (2.), 2:0 Amon Van Linthout (7.), 3:0 Mario Hesse (14.), 4:0 Hendrik Kluge (35.), 4:1 Florian Festerling (50.), 5:1 Niklas Sack (77.); Zuschauer: 110