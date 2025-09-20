Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 3 errangen Christian Bilkenroth und sein Team SV Plötzkau 1921 gegen den SV Darlingerode/Drübeck – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (4:0) wider.

Plötzkau/MTU. Fünfmal hat der SV Plötzkau 1921 am Samstag gegen die Gäste aus Darlingerode/Drübeck eingenetzt. 5:1 (4:0) für die Plötzkauer.

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Hendrik Kluge für Plötzkau traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Amon Van Linthout (7.) erzielt wurde.

SV Plötzkau 1921 baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 7

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Lukas Kubisch musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Mario Hesse konnte in Minute 14 einnetzen und Festerling legte in Minute 35 nach. Es lief nicht gut für den SV Darlingerode/Drübeck. In Minute 50 schaffte es Spieler Nummer 4 noch, die Ehre der Ilsenburger zu retten, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Spielstand 4:1 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

Das letzte Tor der Partie fiel 32 Minuten nach der Pause, als Niklas Sack den Ball über die Torlinie bugsierte (77.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Plötzkauer aber nicht mehr ausgleichen. Der SV Plötzkau 1921 sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – SV Darlingerode/Drübeck

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Gebbert, Kluge (46. Hoppe), Van Linthout, Hesse, Christmann (46. Bartel), Döltz (46. Fechtner), Gruschetzki, Weirauch (76. Beck), Sack, Reiners (46. Zimmermann)

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Boje, Keil (77. Schumann), Keck, Braitmaier, Niehoff (53. Wachsmuth), Lüderitz, Bressel, Festerling, Kühne (81. Gallert), Trute (81. Mahrholz)

Tore: 1:0 Hendrik Kluge (2.), 2:0 Amon Van Linthout (7.), 3:0 Mario Hesse (14.), 4:0 Hendrik Kluge (35.), 4:1 Florian Festerling (50.), 5:1 Niklas Sack (77.); Zuschauer: 110