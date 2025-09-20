Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 3 errangen Christian Bilkenroth und sein Team SV Plötzkau 1921 gegen den SV Darlingerode/Drübeck – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (4:0) wider.

Plötzkau/MTU. Die Plötzkauer haben am Samstag dem Rivalen aus Darlingerode/Drübeck ganze fünf Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 5:1 (4:0) gingen sie vom Platz.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Hendrik Kluge für Plötzkau traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Amon Van Linthout (7.) erzielt wurde.

SV Plötzkau 1921 führt mit 2:0 – Minute 7

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Lukas Kubisch. Mario Hesse konnte in Minute 14 einnetzen und Festerling legte in Minute 35 nach. Es lief nicht gut für den SV Darlingerode/Drübeck. In Minute 50 gelang es Spieler Nummer 4 noch, die Ehre der Ilsenburger zu retten, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 4:1 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

In Minute 77 fiel das letzte Tor der Partie. 32 Minuten nach Anpfiff gelang es Niklas Sack, den Ball ins Netz zu befördern (77.). Um die Rivalen einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Die Plötzkauer sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – SV Darlingerode/Drübeck

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Christmann (46. Bartel), Döltz (46. Fechtner), Hesse, Sack, Kluge (46. Hoppe), Reiners (46. Zimmermann), Weirauch (76. Beck), Gruschetzki, Gebbert, Van Linthout

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Niehoff (53. Wachsmuth), Kühne (81. Gallert), Trute (81. Mahrholz), Boje, Keil (77. Schumann), Braitmaier, Bressel, Festerling, Keck, Lüderitz

Tore: 1:0 Hendrik Kluge (2.), 2:0 Amon Van Linthout (7.), 3:0 Mario Hesse (14.), 4:0 Hendrik Kluge (35.), 4:1 Florian Festerling (50.), 5:1 Niklas Sack (77.); Zuschauer: 110