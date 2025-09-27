Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 3 errangen Sven Hahmann und sein Team SV Eintracht Osterwieck gegen den SV Plötzkau 1921 – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (3:0) wider.

Osterwieck/MTU. Die 135 Besucher des Sportzentrums haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Osterwiecker schlugen die Gäste aus Plötzkau mit 5:0 (3:0) deutlich.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Tim Stingl für Osterwieck traf und nach nur drei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Lukas Klein den Ball ins Netz.

SV Eintracht Osterwieck führt mit 2:0 – Minute 34

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Stingl traf in der zweiten Nachspielminute der ersten Halbzeit und Justin Steinke in Minute 58. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

In Minute 80 fiel das letzte Tor der Partie. 35 Minuten nach Anpfiff gelang es Kevin Hildach, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:0 zu festigen (80.). Der SV Eintracht Osterwieck sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – SV Plötzkau 1921

SV Eintracht Osterwieck: Proft – K. Badstübner, Dzial, Hildach (80. Großhennig), Stingl (80. Bormann), Klein, Schmidt (33. Kessler), Meyer, Krumpach, Steinke (69. Sobert), Matzelt (80. G. Badstübner)

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Döltz (80. Popp), Hesse, Reiners, Van Linthout, Kluge (52. Bartel), Gruschetzki, Hoppe (51. Weirauch), Christmann, Sack, Mäkel

Tore: 1:0 Tim Stingl (3.), 2:0 Lukas Klein (34.), 3:0 Tim Stingl (45.+2), 4:0 Justin Steinke (58.), 5:0 Kevin Hildach (80.); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Michael Wollheim, Detlev Charwat; Zuschauer: 135