Der SV Eintracht Osterwieck unter Leitung von Coach Sven Hahmann feierte ein deutliches Ergebnis über den SV Plötzkau 1921 mit einem 5:0 (3:0) in der Fußball-Landesklasse 3-Partie.

Osterwieck/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 135 Besuchern des Sportzentrums geboten. Die Osterwiecker setzten sich deutlich mit 5:0 (3:0) gegen die Gäste aus Plötzkau durch.

Bereits kurz nach dem Anstoß kam es zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Tim Stingl das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (3.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Lukas Klein den Ball ins Netz.

SV Eintracht Osterwieck mit 2:0 vorne – Minute 34

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Stingl traf in der zweiten Nachspielminute der ersten Halbzeit und Justin Steinke in Minute 58. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

35 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Kevin Hildach (Osterwieck) den Ball über die Linie bringen (80.). Mit 5:0 verließen die Osterwiecker den Platz als Sieger. Die Osterwiecker sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – SV Plötzkau 1921

SV Eintracht Osterwieck: Proft – Klein, Steinke (69. Sobert), Stingl (80. Bormann), Schmidt (33. Kessler), Dzial, Krumpach, Meyer, Hildach (80. Großhennig), K. Badstübner, Matzelt (80. G. Badstübner)

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Döltz (80. Popp), Hesse, Hoppe (51. Weirauch), Reiners, Sack, Gruschetzki, Mäkel, Van Linthout, Christmann, Kluge (52. Bartel)

Tore: 1:0 Tim Stingl (3.), 2:0 Lukas Klein (34.), 3:0 Tim Stingl (45.+2), 4:0 Justin Steinke (58.), 5:0 Kevin Hildach (80.); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Michael Wollheim, Detlev Charwat; Zuschauer: 135