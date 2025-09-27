Fußball-Landesklasse 3: Mit einem beeindruckenden 5:0 (3:0) ging der SV Eintracht Osterwieck von Coach Sven Hahmann aus dem Spiel mit dem SV Plötzkau 1921 vom Platz.

Osterwieck/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 135 Besuchern des Sportzentrums geboten. Die Osterwiecker setzten sich deutlich mit 5:0 (3:0) gegen die Gäste aus Plötzkau durch.

Tim Stingl (SV Eintracht Osterwieck) netzte nur drei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Die Osterwiecker legten in der 34. Minute nach. Diesmal war Lukas Klein der Torschütze.

34. Minute: SV Eintracht Osterwieck führt mit zwei Toren

Der Siegeszug der Osterwiecker brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Sven Hahmann im gegnerischen Tor. Stingl traf in der zweiten Nachspielminute der ersten Halbzeit und Justin Steinke in Minute 58. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

Das finale Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Pause, als Kevin Hildach den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 ausbaute (80.). Damit war der Sieg der Osterwiecker entschieden. Der SV Eintracht Osterwieck sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – SV Plötzkau 1921

SV Eintracht Osterwieck: Proft – Klein, K. Badstübner, Hildach (80. Großhennig), Meyer, Schmidt (33. Kessler), Stingl (80. Bormann), Krumpach, Dzial, Steinke (69. Sobert), Matzelt (80. G. Badstübner)

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Kluge (52. Bartel), Hesse, Van Linthout, Christmann, Mäkel, Reiners, Döltz (80. Popp), Hoppe (51. Weirauch), Sack, Gruschetzki

Tore: 1:0 Tim Stingl (3.), 2:0 Lukas Klein (34.), 3:0 Tim Stingl (45.+2), 4:0 Justin Steinke (58.), 5:0 Kevin Hildach (80.); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Michael Wollheim, Detlev Charwat; Zuschauer: 135