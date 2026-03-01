Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 3 errangen Jörg Treziak und sein Team FSV Grün-Weiß Ilsenburg II gegen die VfB Germania Halberstadt 2 – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (1:0) wider.

Ilsenburg/MTU. Am Sonntag konnten die Fußballfans auf der Sportanlage Am Eichholz - Platz 2 ein erfolgreiches Heimspiel verfolgen. Die Ilsenburger gewannen deutlich mit 5:0 (1:0) gegen die Gäste aus Halberstadt.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Jörg Treziak vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Kazuki Watanabe das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (41.). Das zweite Tor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Fritz Donner den Ball ins Netz (55.).

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II mit 2:0 vorne – Minute 55

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die VfB Germania Halberstadt 2 steckte einmal Gelb ein. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Marcel Reuss traf in Minute 65 und Pascal Abel in Minute 69. Spielstand 4:0 für den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Nur kurz darauf gelang es Robin Gödeke, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:0 zu erweitern (71.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der VfB Germania Halberstadt 2 beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – VfB Germania Halberstadt 2

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Watanabe (72. Kiefer Morobel), Abel (79. Kuthe), Reuss (85. Kurtz), Donner, Hanns, Hinze, Klaus, Gödeke (71. Kolbe), Bollmann, Sielaff

VfB Germania Halberstadt 2: König – Lippoldt, Platz, Eckert, Wiedenbein, Conrad, Genschmar, Müller, Bergmann (72. Rumlich), Tunsch, Safari

Tore: 1:0 Kazuki Watanabe (41.), 2:0 Fritz Donner (55.), 3:0 Marcel Reuss (65.), 4:0 Pascal Abel (69.), 5:0 Robin Gödeke (71.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Marcel Wolf, Kay Schröter; Zuschauer: 92