Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II unter Leitung von Trainer Jörg Treziak feierte einen deutlichen Erfolg über die VfB Germania Halberstadt 2 mit einem 5:0 (1:0) in der Fußball-Landesklasse 3-Partie.

Ilsenburg/MTU. Die 92 Besucher auf der Sportanlage Am Eichholz - Platz 2 haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Ilsenburger schlugen das Team aus Halberstadt mit 5:0 (1:0) deutlich.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Jörg Treziak am Ende der ersten Halbzeit, als Kazuki Watanabe für Ilsenburg traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 41 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Fritz Donner (55.) erzielt wurde.

Minute 55: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II baut Führung auf 2:0 aus

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die VfB Germania Halberstadt 2 musste einmal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Ilsenburger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Jörg Treziak im gegnerischen Tor. Marcel Reuss traf in Minute 65 und Pascal Abel in Minute 69. Spielstand 4:0 für den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Robin Gödeke den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 erweiterte (71.). Damit war der Triumph der Ilsenburger gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der VfB Germania Halberstadt 2 beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Ilsenburger sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – VfB Germania Halberstadt 2

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Sielaff, Bollmann, Reuss (85. Kurtz), Klaus, Hinze, Gödeke (71. Kolbe), Abel (79. Kuthe), Watanabe (72. Kiefer Morobel), Donner, Hanns

VfB Germania Halberstadt 2: König – Tunsch, Safari, Conrad, Müller, Lippoldt, Platz, Wiedenbein, Eckert, Genschmar, Bergmann (72. Rumlich)

Tore: 1:0 Kazuki Watanabe (41.), 2:0 Fritz Donner (55.), 3:0 Marcel Reuss (65.), 4:0 Pascal Abel (69.), 5:0 Robin Gödeke (71.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Marcel Wolf, Kay Schröter; Zuschauer: 92