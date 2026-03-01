Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II unter Leitung von Coach Jörg Treziak feierte ein deutliches Ergebnis über die VfB Germania Halberstadt 2 mit einem 5:0 (1:0) in der Fußball-Landesklasse 3-Partie.

Ilsenburg/MTU. Die 92 Besucher auf der Sportanlage Am Eichholz - Platz 2 haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Ilsenburger besiegten das Team aus Halberstadt mit 5:0 (1:0) deutlich.

Kazuki Watanabe (FSV Grün-Weiß Ilsenburg II) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 41, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Fritz Donner den Ball ins Netz (55.).

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II führt mit 2:0 – 55. Minute

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Die VfB Germania Halberstadt 2 steckte einmal Gelb ein. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Marcel Reuss traf in Minute 65 und Pascal Abel in Minute 69. Spielstand 4:0 für den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Robin Gödeke den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 verfestigte (71.). Damit war der Triumph der Ilsenburger gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der VfB Germania Halberstadt 2 beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Ilsenburger sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – VfB Germania Halberstadt 2

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Hanns, Reuss (85. Kurtz), Bollmann, Sielaff, Watanabe (72. Kiefer Morobel), Abel (79. Kuthe), Donner, Hinze, Klaus, Gödeke (71. Kolbe)

VfB Germania Halberstadt 2: König – Genschmar, Safari, Lippoldt, Wiedenbein, Eckert, Müller, Tunsch, Conrad, Bergmann (72. Rumlich), Platz

Tore: 1:0 Kazuki Watanabe (41.), 2:0 Fritz Donner (55.), 3:0 Marcel Reuss (65.), 4:0 Pascal Abel (69.), 5:0 Robin Gödeke (71.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Marcel Wolf, Kay Schröter; Zuschauer: 92