Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 durfte sich der FC Einheit Wernigerode II vor 63 Fußballfans über einen soliden 4:1 (1:0)-Sieg gegen den Blankenburger FV freuen.

Wernigerode/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 63 Besuchern des Mannsberg-Stadions geboten. Die Wernigeroder setzten sich souverän mit 4:1 (1:0) gegen die Gäste aus Blankenburg durch.

Steven Raeck (FC Einheit Wernigerode II) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Blankenburger revanchieren: In Minute 62 wurde das Gegentor durch Max Schröder erzielt.

Minute 62 FC Einheit Wernigerode II auf Augenhöhe mit Blankenburger FV – 1:1

Christoph Beddigs traf für Wernigerode in Minute 65 und Lucas Pillich in Minute 67. Spielstand 3:1 für den FC Einheit Wernigerode II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

Nur eine Minute später konnte Lukas Radomski (Wernigerode) den Ball über die Linie bringen (68.). Mit 4:1 verließen die Wernigeroder den Platz als Sieger. In Spielminute 71 handelte sich der Blankenburger FV noch eine Gelbe Karte ein. Die Wernigeroder haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – Blankenburger FV

FC Einheit Wernigerode II: Sparwasser – Niehoff (66. Reitmann), Raeck, J. Schmidt, Blecker, Clemens, Böhme (60. Beddigs), Herbst, R. Schmidt, Radomski (78. Bogumil), Pillich (87. Kläfker)

Blankenburger FV: Effler – Müller, Alhndi (83. Pluskat), Paul (87. Schinke), König (64. Schnabel), Alhndi, Kupke, Schröder, Huch (80. Lepetit), Krause, Kuhbach

Tore: 1:0 Steven Raeck (25.), 1:1 Max Schröder (62.), 2:1 Christoph Beddigs (65.), 3:1 Lucas Pillich (67.), 4:1 Lukas Radomski (68.); Zuschauer: 63