Dem FC Einheit Wernigerode II gelang es am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3, den Blankenburger FV mit 4:1 (1:0) zu besiegen. 63 Zuschauer waren live dabei.

Wernigerode/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 63 Besuchern des Mannsberg-Stadions geboten. Die Wernigeroder setzten sich souverän mit 4:1 (1:0) gegen die Gäste aus Blankenburg durch.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Steven Raeck das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das Gegentor konnten die Blankenburger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Max Schröder den Ball ins Netz.

1:1 im Duell zwischen FC Einheit Wernigerode II und Blankenburger FV – 62. Minute

Christoph Beddigs traf für Wernigerode in Minute 65 und Lucas Pillich in Minute 67. Spielstand 3:1 für den FC Einheit Wernigerode II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

Nach wenigen Momenten gelang es Lukas Radomski, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:1 zu festigen (68.). In Spielminute 71 handelte sich der Blankenburger FV noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Einheit Wernigerode II sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – Blankenburger FV

FC Einheit Wernigerode II: Sparwasser – Niehoff (66. Reitmann), Raeck, Blecker, Clemens, Radomski (78. Bogumil), Herbst, J. Schmidt, Böhme (60. Beddigs), Pillich (87. Kläfker), R. Schmidt

Blankenburger FV: Effler – Müller, Huch (80. Lepetit), König (64. Schnabel), Kuhbach, Krause, Kupke, Schröder, Alhndi (83. Pluskat), Alhndi, Paul (87. Schinke)

Tore: 1:0 Steven Raeck (25.), 1:1 Max Schröder (62.), 2:1 Christoph Beddigs (65.), 3:1 Lucas Pillich (67.), 4:1 Lukas Radomski (68.); Zuschauer: 63