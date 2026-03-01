Der 1. FSV Nienburg errang am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 vor 72 Fußballfans einen klaren 4:1 (2:0)-Sieg gegen den SV Einheit Bernburg.

Nienburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 72 Besuchern der Exte Arena am Steinbruch geboten. Die Nienburger waren den Gästen aus Bernburg mit 4:1 (2:0) souverän überlegen.

Schon kurz nach Spielstart schoss Oliver Schmidt das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (8.). Die Nienburger legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Eric Schmilorz der Torschütze (12.).

1. FSV Nienburg baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 12

Es lief nicht gut für den SV Einheit Bernburg. In Minute 55 schaffte es Spieler Nummer 4 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Match war jedoch verloren. Denis Neumeister traf für Nienburg in Minute 73. Spielstand 3:1 für den 1. FSV Nienburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Das Spiel endete bitter für den SV Einheit Bernburg. In Minute 85 lenkte Theodor Albert Hammermann den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus. Der 1. FSV Nienburg hat sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – SV Einheit Bernburg

1. FSV Nienburg: Held – Hensel, Finze (76. Baer), Neumeister, Lehmann (57. Stöhr), Knop (57. Reichel), Schmilorz, Zenker, Kümmel, Dauch (81. Ebeling), Schmidt (87. Brauer)

SV Einheit Bernburg: Käding – Pundzin (86. Sokolovskyi), Walcer, Kupka (56. Wendel), Haiduk, Kuhn, Kupka (80. Kohl), Krug, Ehrich (67. Hammermann), Fischer, Schaaf

Tore: 1:0 Oliver Schmidt (8.), 2:0 Eric Schmilorz (12.), 2:1 Denys Haiduk (55.), 3:1 Denis Neumeister (73.), 4:1 Theodor Albert Hammermann (85.); Schiedsrichter: Sandro Friedrich (Kretzschau); Assistenten: Sebastian Proft, Jens Sittel; Zuschauer: 72