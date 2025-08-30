Der SV Plötzkau 1921 unter Leitung von Trainer David Hildebrandt feierte ein deutliches Ergebnis über den SV Einheit Bernburg mit einem 4:0 (0:0) in der Fußball-Landesklasse 3-Partie.

Plötzkau/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 192 Besuchern des Sportparks geboten. Die Plötzkauer waren den Gästen aus Bernburg mit 4:0 (0:0) deutlich überlegen.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Hälfte des Spiels war bereits in vollem Schwung, als Constantin Döltz für Plötzkau traf und in Minute 57 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Plötzkauer legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Mario Hesse der Torschütze (61.).

SV Plötzkau 1921 führt mit 2:0 – 61. Minute

Der Siegeszug der Plötzkauer brach nicht ab. Minute 75: Plötzkau traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Döltz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Pascal Fechtner den Ball über die Torlinie bugsierte (77.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Plötzkauer aber nicht mehr wettmachen. In Spielminute 87 handelte sich der SV Einheit Bernburg noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Plötzkau 1921 hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – SV Einheit Bernburg

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Mäkel (78. Popp), Kluge, Bartel (56. Hoppe), Christmann (78. Zimmermann), Gruschetzki, Gebbert (65. Fechtner), Hesse, Döltz (78. Böber), Van Linthout, Sack

SV Einheit Bernburg: Käding – Kuhn (79. Krug), Homri (62. Kohl), Krüger, Apel, Schaaf, Ehrich (75. Zavatta), Walcer (46. Kupka), Pundzin (46. Schwarz), Haiduk, Krug

Tore: 1:0 Constantin Döltz (57.), 2:0 Mario Hesse (61.), 3:0 Constantin Döltz (75.), 4:0 Pascal Fechtner (77.); Schiedsrichter: Justin Aderhold (Magdeburg); Assistenten: Emil Uhde, Jamiro Dirk Völker; Zuschauer: 192