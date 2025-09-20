Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 3 errangen Matthias Pokorny und sein Team SV Langenstein gegen den SV Einheit Bernburg – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (2:0) wider.

Langenstein/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 45 Besuchern auf dem Sportplatz geboten. Die Langensteiner setzten sich deutlich mit 4:0 (2:0) gegen die Gäste aus Bernburg durch.

Kevin Rappe (SV Langenstein) netzte nur sechs Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Langensteiner legten in der 34. Spielminute nach. Diesmal war Gerrit Maurice Hoeft der Torschütze.

34. Minute: SV Langenstein baut Führung auf 2:0 aus

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 52: Langenstein traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Hoeft ein.

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Langenstein

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Christoph Pinta wurde für Daniel Holtzheuer eingesetzt und Sebastian Bellan für Bryan Schulmeyer. Auf der Gastseite verließen Alexander Weber für Tyler Kumbu und Nevio Kupka für Yves Jason Krug den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Einheit Bernburg steckte einmal Gelb ein. Der SV Langenstein hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Matthias Pokorny.

Nur fünf Minuten vor Abpfiff gelang es Christoph Pinta, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:0 auszubauen (85.). In Spielminute 87 handelte sich der SV Einheit Bernburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – SV Einheit Bernburg

SV Langenstein: Eitz – Gifhorn (72. Eska), Holtzheuer (61. Pinta), Schulze, Rappe, Ferdenus, Hoeft (72. Priese), Neutzner (80. Herrmann), Schulmeyer (61. S. Bellan), Götting, Krumnow

SV Einheit Bernburg: Käding – Homri (46. Lorenz), Kupka (80. Krug), Schaaf, Krug, Weber (64. Kumbu), Pundzin (46. Walter), Kuhn, Krüger, Fischer, Ehrich

Tore: 1:0 Kevin Rappe (6.), 2:0 Gerrit Maurice Hoeft (34.), 3:0 Gerrit Maurice Hoeft (52.), 4:0 Christoph Pinta (85.); Schiedsrichter: Steffen Müller-Kreuzburg (Wanzleben-Börde); Assistenten: Daniel Schlüter, Stefan Knorr; Zuschauer: 45