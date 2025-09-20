Fußball-Landesklasse 3: Mit einem beeindruckenden 4:0 (2:0) ging der SV Langenstein von Coach Matthias Pokorny aus dem Kräftemessen mit dem SV Einheit Bernburg vom Platz.

Langenstein/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 45 Besuchern auf dem Sportplatz geboten. Die Langensteiner waren den Gästen aus Bernburg mit 4:0 (2:0) deutlich überlegen.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Kevin Rappe für Langenstein traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Langensteiner legten in der 34. Minute nach. Diesmal war Gerrit Maurice Hoeft der Torschütze.

34. Minute: SV Langenstein liegt mit 2:0 vorne

Der Siegeszug der Langensteiner brach nicht ab. Minute 52: Langenstein traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Hoeft ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Langenstein

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Impulse zu setzen. Christoph Pinta kam rein für Daniel Holtzheuer und Sebastian Bellan für Bryan Schulmeyer. Auf der Gastseite sprangen Tyler Kumbu für Alexander Weber und Yves Jason Krug für Nevio Kupka ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der SV Einheit Bernburg kassierte einmal Gelb. Der SV Langenstein hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Matthias Pokorny.

Nur fünf Minuten vor Abpfiff gelang es Christoph Pinta, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:0 auszubauen (85.). In Spielminute 87 handelte sich der SV Einheit Bernburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – SV Einheit Bernburg

SV Langenstein: Eitz – Gifhorn (72. Eska), Götting, Rappe, Krumnow, Schulmeyer (61. S. Bellan), Ferdenus, Schulze, Neutzner (80. Herrmann), Holtzheuer (61. Pinta), Hoeft (72. Priese)

SV Einheit Bernburg: Käding – Fischer, Kuhn, Kupka (80. Krug), Schaaf, Krüger, Homri (46. Lorenz), Ehrich, Krug, Pundzin (46. Walter), Weber (64. Kumbu)

Tore: 1:0 Kevin Rappe (6.), 2:0 Gerrit Maurice Hoeft (34.), 3:0 Gerrit Maurice Hoeft (52.), 4:0 Christoph Pinta (85.); Schiedsrichter: Steffen Müller-Kreuzburg (Wanzleben-Börde); Assistenten: Daniel Schlüter, Stefan Knorr; Zuschauer: 45