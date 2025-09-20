Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 3 erzielten Matthias Pokorny und sein Team SV Langenstein gegen den SV Einheit Bernburg – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (2:0) wider.

Langenstein/MTU. Die 45 Besucher auf dem Sportplatz haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Langensteiner schlugen die Gäste aus Bernburg mit 4:0 (2:0) deutlich.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Kevin Rappe für Langenstein traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Langensteiner waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 34 wurde ein weiteres Tor durch Gerrit Maurice Hoeft erzielt.

34. Minute: SV Langenstein baut Führung auf 2:0 aus

Der Siegeszug der Langensteiner brach nicht ab. Minute 52: Langenstein traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Hoeft ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Langenstein

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal neue Impulse zu setzen. Christoph Pinta ersetzte Daniel Holtzheuer und Sebastian Bellan kam rein für Bryan Schulmeyer. Auf der Gastseite sprangen Tyler Kumbu für Alexander Weber und Yves Jason Krug für Nevio Kupka ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Einheit Bernburg steckte einmal Gelb ein. Der SV Langenstein hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Matthias Pokorny.

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor Abpfiff, konnte Christoph Pinta (Langenstein) den Ball über die Linie bringen (85.). Mit 4:0 gingen die Langensteiner als Sieger vom Platz. In Spielminute 87 handelte sich der SV Einheit Bernburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – SV Einheit Bernburg

SV Langenstein: Eitz – Schulmeyer (61. S. Bellan), Rappe, Ferdenus, Krumnow, Holtzheuer (61. Pinta), Neutzner (80. Herrmann), Schulze, Gifhorn (72. Eska), Hoeft (72. Priese), Götting

SV Einheit Bernburg: Käding – Kuhn, Krüger, Kupka (80. Krug), Fischer, Schaaf, Krug, Pundzin (46. Walter), Ehrich, Homri (46. Lorenz), Weber (64. Kumbu)

Tore: 1:0 Kevin Rappe (6.), 2:0 Gerrit Maurice Hoeft (34.), 3:0 Gerrit Maurice Hoeft (52.), 4:0 Christoph Pinta (85.); Schiedsrichter: Steffen Müller-Kreuzburg (Wanzleben-Börde); Assistenten: Daniel Schlüter, Stefan Knorr; Zuschauer: 45