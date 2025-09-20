Der SV Langenstein unter Leitung von Coach Matthias Pokorny feierte einen überlegenen Erfolg über den SV Einheit Bernburg mit einem 4:0 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 3-Partie.

Langenstein/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 45 Besuchern auf dem Sportplatz geboten. Die Langensteiner waren den Gästen aus Bernburg mit 4:0 (2:0) deutlich überlegen.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Kevin Rappe das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (6.). Die Langensteiner waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 34 wurde ein weiteres Tor durch Gerrit Maurice Hoeft erzielt.

SV Langenstein führt mit 2:0 – 34. Minute

Der Siegeszug der Langensteiner brach nicht ab. Minute 52: Langenstein traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Hoeft ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Langenstein

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal neue Energie aufs Feld zu bringen. Christoph Pinta ersetzte Daniel Holtzheuer und Sebastian Bellan kam rein für Bryan Schulmeyer. Auf der Gastseite sprangen Tyler Kumbu für Alexander Weber und Yves Jason Krug für Nevio Kupka ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Einheit Bernburg kassierte einmal Gelb. Der SV Langenstein hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Matthias Pokorny.

Nur fünf Minuten vor Schluss gelang es Christoph Pinta, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:0 auszubauen (85.). In Spielminute 87 handelte sich der SV Einheit Bernburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – SV Einheit Bernburg

SV Langenstein: Eitz – Schulmeyer (61. S. Bellan), Götting, Schulze, Hoeft (72. Priese), Holtzheuer (61. Pinta), Ferdenus, Krumnow, Gifhorn (72. Eska), Neutzner (80. Herrmann), Rappe

SV Einheit Bernburg: Käding – Krüger, Fischer, Kupka (80. Krug), Schaaf, Ehrich, Krug, Homri (46. Lorenz), Kuhn, Pundzin (46. Walter), Weber (64. Kumbu)

Tore: 1:0 Kevin Rappe (6.), 2:0 Gerrit Maurice Hoeft (34.), 3:0 Gerrit Maurice Hoeft (52.), 4:0 Christoph Pinta (85.); Schiedsrichter: Steffen Müller-Kreuzburg (Wanzleben-Börde); Assistenten: Daniel Schlüter, Stefan Knorr; Zuschauer: 45