Der SV Langenstein unter Leitung von Trainer Matthias Pokorny feierte ein deutliches Ergebnis über den SV Einheit Bernburg mit einem 4:0 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 3-Partie.

Langenstein/MTU. Die 45 Besucher auf dem Sportplatz haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Langensteiner schlugen die Gäste aus Bernburg mit 4:0 (2:0) deutlich.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Kevin Rappe für Langenstein traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Gerrit Maurice Hoeft den Ball ins Netz.

SV Langenstein baut Vorsprung auf 2:0 aus – 34. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 52: Langenstein traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Hoeft ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Langenstein

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Christoph Pinta wurde für Daniel Holtzheuer eingesetzt und Sebastian Bellan für Bryan Schulmeyer. Auf der Gastseite verließen Alexander Weber für Tyler Kumbu und Nevio Kupka für Yves Jason Krug den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Der SV Einheit Bernburg steckte einmal Gelb ein. Der SV Langenstein hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Matthias Pokorny.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Christoph Pinta den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 ausbaute (85.). Damit war der Triumph der Langensteiner entschieden. In Spielminute 87 handelte sich der SV Einheit Bernburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – SV Einheit Bernburg

SV Langenstein: Eitz – Rappe, Götting, Hoeft (72. Priese), Gifhorn (72. Eska), Ferdenus, Holtzheuer (61. Pinta), Schulze, Neutzner (80. Herrmann), Krumnow, Schulmeyer (61. S. Bellan)

SV Einheit Bernburg: Käding – Pundzin (46. Walter), Kupka (80. Krug), Kuhn, Homri (46. Lorenz), Weber (64. Kumbu), Fischer, Ehrich, Schaaf, Krüger, Krug

Tore: 1:0 Kevin Rappe (6.), 2:0 Gerrit Maurice Hoeft (34.), 3:0 Gerrit Maurice Hoeft (52.), 4:0 Christoph Pinta (85.); Schiedsrichter: Steffen Müller-Kreuzburg (Wanzleben-Börde); Assistenten: Daniel Schlüter, Stefan Knorr; Zuschauer: 45