Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 3 erzielten Matthias Pokorny und sein Team SV Langenstein gegen den SV Einheit Bernburg – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (2:0) wider.

Langenstein/MTU. Die 45 Besucher auf dem Sportplatz haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Langensteiner schlugen die Gäste aus Bernburg mit 4:0 (2:0) deutlich.

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Kevin Rappe für Langenstein traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Langensteiner legten in der 34. Spielminute nach. Diesmal war Gerrit Maurice Hoeft der Torschütze.

34. Minute: SV Langenstein mit 2:0 Vorsprung

Der Siegeszug der Langensteiner brach nicht ab. Minute 52: Langenstein traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Hoeft ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Langenstein

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal frische Impulse zu setzen. Christoph Pinta ersetzte Daniel Holtzheuer und Sebastian Bellan kam rein für Bryan Schulmeyer. Auf der Gastseite sprangen Tyler Kumbu für Alexander Weber und Yves Jason Krug für Nevio Kupka ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV Einheit Bernburg steckte einmal Gelb ein. Der SV Langenstein hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Matthias Pokorny.

Nur fünf Minuten vor Abpfiff gelang es Christoph Pinta, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:0 auszubauen (85.). In Spielminute 87 handelte sich der SV Einheit Bernburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – SV Einheit Bernburg

SV Langenstein: Eitz – Götting, Schulze, Ferdenus, Neutzner (80. Herrmann), Krumnow, Gifhorn (72. Eska), Schulmeyer (61. S. Bellan), Rappe, Hoeft (72. Priese), Holtzheuer (61. Pinta)

SV Einheit Bernburg: Käding – Weber (64. Kumbu), Homri (46. Lorenz), Krüger, Pundzin (46. Walter), Kuhn, Schaaf, Krug, Fischer, Ehrich, Kupka (80. Krug)

Tore: 1:0 Kevin Rappe (6.), 2:0 Gerrit Maurice Hoeft (34.), 3:0 Gerrit Maurice Hoeft (52.), 4:0 Christoph Pinta (85.); Schiedsrichter: Steffen Müller-Kreuzburg (Wanzleben-Börde); Assistenten: Daniel Schlüter, Stefan Knorr; Zuschauer: 45