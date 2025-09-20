Fußball-Landesklasse 3: Mit einem überzeugenden 4:0 (2:0) ging der SV Langenstein von Coach Matthias Pokorny aus dem Kräftemessen mit dem SV Einheit Bernburg vom Platz.

Langenstein/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 45 Besuchern auf dem Sportplatz geboten. Die Langensteiner waren den Gästen aus Bernburg mit 4:0 (2:0) deutlich überlegen.

Kevin Rappe (SV Langenstein) netzte nur sechs Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Langensteiner legten in der 34. Minute nach. Diesmal war Gerrit Maurice Hoeft der Torschütze.

SV Langenstein mit 2:0 vorne – Minute 34

Der Siegeszug der Langensteiner brach nicht ab. Minute 52: Langenstein traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Hoeft ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Langenstein

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Christoph Pinta wurde für Daniel Holtzheuer eingesetzt und Sebastian Bellan für Bryan Schulmeyer. Auf der Gastseite räumten Alexander Weber für Tyler Kumbu und Nevio Kupka für Yves Jason Krug den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Der SV Einheit Bernburg musste einmal Gelb hinnehmen. Der SV Langenstein hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Matthias Pokorny.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Christoph Pinta den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 erweiterte (85.). Damit war der Erfolg der Langensteiner gesichert. In Spielminute 87 handelte sich der SV Einheit Bernburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – SV Einheit Bernburg

SV Langenstein: Eitz – Krumnow, Holtzheuer (61. Pinta), Ferdenus, Schulze, Hoeft (72. Priese), Neutzner (80. Herrmann), Schulmeyer (61. S. Bellan), Rappe, Gifhorn (72. Eska), Götting

SV Einheit Bernburg: Käding – Krüger, Kupka (80. Krug), Pundzin (46. Walter), Kuhn, Krug, Fischer, Schaaf, Weber (64. Kumbu), Ehrich, Homri (46. Lorenz)

Tore: 1:0 Kevin Rappe (6.), 2:0 Gerrit Maurice Hoeft (34.), 3:0 Gerrit Maurice Hoeft (52.), 4:0 Christoph Pinta (85.); Schiedsrichter: Steffen Müller-Kreuzburg (Wanzleben-Börde); Assistenten: Daniel Schlüter, Stefan Knorr; Zuschauer: 45