Der SV Darlingerode/Drübeck errang am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 vor 50 Zuschauern einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen die VfB Germania Halberstadt 2.

Ilsenburg (Harz)/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 50 Besuchern auf dem Sportplatz Darlingerode - Platz 1 geboten. Die Ilsenburger setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Halberstadt durch.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Franz Lüderitz das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (10.). Die Ilsenburger legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Hendryk Stretzel der Torschütze (62.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

SV Darlingerode/Drübeck mit 2:0 vorne – Minute 62

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Lüderitz den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:0 verfestigte (64.). Damit war der Sieg der Ilsenburger gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die VfB Germania Halberstadt 2 wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 78 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom SV Darlingerode/Drübeck beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Darlingerode/Drübeck sicherte sich somit Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Darlingerode/Drübeck – VfB Germania Halberstadt 2

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Keil (83. Gallert), Trute, Niehoff, Stretzel, Kühne, Braitmaier, Boje (80. Mahrholz), Festerling, Lüderitz, Bressel (75. Wachsmuth)

VfB Germania Halberstadt 2: König – Wiedenbein, Lippoldt (56. Qaderi), Conrad, Genschmar, Theile (68. Menge), Wenig, Stender (59. Bergmann), Simon, Tunsch, Allner

Tore: 1:0 Franz Lüderitz (10.), 2:0 Hendryk Stretzel (62.), 3:0 Franz Lüderitz (64.); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Lenny-Lucien Peschel, Felix Rausch; Zuschauer: 50