Der SV Darlingerode/Drübeck errang am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 vor 50 Zuschauern einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen die VfB Germania Halberstadt 2.

Ilsenburg (Harz)/MTU. Die 50 Besucher auf dem Sportplatz Darlingerode - Platz 1 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Ilsenburger schlugen das Team aus Halberstadt mit 3:0 (1:0) souverän.

Franz Lüderitz (SV Darlingerode/Drübeck) netzte nur zehn Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor konnten die Ilsenburger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Hendryk Stretzel den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

62. Minute: SV Darlingerode/Drübeck baut Führung auf 2:0 aus

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Lüderitz den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 festigte (64.). Damit war der Sieg der Ilsenburger entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die VfB Germania Halberstadt 2 wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 78 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom SV Darlingerode/Drübeck beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Ilsenburger sicherten sich somit Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Darlingerode/Drübeck – VfB Germania Halberstadt 2

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Stretzel, Braitmaier, Lüderitz, Festerling, Keil (83. Gallert), Bressel (75. Wachsmuth), Trute, Boje (80. Mahrholz), Niehoff, Kühne

VfB Germania Halberstadt 2: König – Tunsch, Stender (59. Bergmann), Allner, Genschmar, Lippoldt (56. Qaderi), Simon, Wenig, Conrad, Wiedenbein, Theile (68. Menge)

Tore: 1:0 Franz Lüderitz (10.), 2:0 Hendryk Stretzel (62.), 3:0 Franz Lüderitz (64.); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Lenny-Lucien Peschel, Felix Rausch; Zuschauer: 50